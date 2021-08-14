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نيويورك.. إصابة أكثر من 50 شخصا بانقلاب حافلة سياح (صورة + فيديو)

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نيويورك.. إصابة أكثر من 50 شخصا بانقلاب حافلة سياح (صورة + فيديو)
Reuters
أفراد من الشرطة الأمريكية - أرشيف -
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أعلنت شرطة ولاية نيويورك أن حافلة سياحية كانت متجهة إلى شلالات نياغارا انقلبت على طريق ولاية نيويورك ثروواي، ما أدى إلى إصابة أكثر من 50 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات.

وأفادت شرطة الولاية بأنه تم توجيه بعض المصابين لتلقي رعاية عالية المستوى، مشيرة إلى أن نحو 57 شخصا كانوا على متن الحافلة.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة على "تويتر" أوراقا وأشياء أخرى متناثرة حول الحافلة.

وقال ماثيو تشادردون المتحدث باسم مستشفى "أوبورن" إن أطفالا كانوا بين ركاب الحافلة وأن المستشفى اتقبل نحو 27 مصابا بينهم السائق، تم نقل 3 منهم إلى مستشفى جامعة "Upstate" أكبر مركز لعلاج الإصابات في المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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