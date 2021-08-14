نيويورك.. إصابة أكثر من 50 شخصا بانقلاب حافلة سياح (صورة + فيديو)

أعلنت شرطة ولاية نيويورك أن حافلة سياحية كانت متجهة إلى شلالات نياغارا انقلبت على طريق ولاية نيويورك ثروواي، ما أدى إلى إصابة أكثر من 50 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات.

وأفادت شرطة الولاية بأنه تم توجيه بعض المصابين لتلقي رعاية عالية المستوى، مشيرة إلى أن نحو 57 شخصا كانوا على متن الحافلة.

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة على "تويتر" أوراقا وأشياء أخرى متناثرة حول الحافلة.

BREAKING: Tour bus crashes on NY Thruway, over 50 people taken to hospitals https://t.co/dfEPzKnAUCpic.twitter.com/2N2yh3aV8i — WCBS Newsradio 880 (@wcbs880) August 14, 2021

وقال ماثيو تشادردون المتحدث باسم مستشفى "أوبورن" إن أطفالا كانوا بين ركاب الحافلة وأن المستشفى اتقبل نحو 27 مصابا بينهم السائق، تم نقل 3 منهم إلى مستشفى جامعة "Upstate" أكبر مركز لعلاج الإصابات في المنطقة.

Bus crash on I-87 NYS thruway southbound between exit 14 and 13, you can only hope everyone’s ok :::(( pic.twitter.com/AEnw2FbMgV — Kqmden (@Kqmden) August 14, 2021

HAPPENING NOW: New York State Police tell us a bus with 57 people on board rolled over on the New York State thruway just before 1pm today. It is unclear how many people are injured and what caused the accident. Here’s a look at the traffic coming off the thruway. pic.twitter.com/AONktIgzTu — Madison Moore (@MadisonMooreTV) August 14, 2021

المصدر: وسائل إعلام أمريكية