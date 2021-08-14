الولايات المتحدة.. طفل عمره 5 سنوات يطلق النار على طفلة عمرها 3 أعوام ويقتلها

أعلن في الولايات المتحدة أن طفلا عمره 5 سنوات أطلق النار على طفلة عمرها 3 سنوات فأرداها قتيلة، فجر يوم الجمعة في مينيسوتا.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار في منزل ببلدة بينا عند الساعة 3:54 صباحا، وفقا لمكتب مأمور مقاطعة كاس.

وقال الشريف توم بورش في بيان صحفي إن أفرادا من عائلتها نقلوا الضحية إلى مستشفى دير ريفر حيث أعلنت وفاتها.

وأضاف بورش أن تشريح الجثة ما زال لدى مكتب الفحص الطبي، وأن التحقيق لا يزال جاريا، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم توجيه تهم جنائية فيما يتعلق بالحادث.

ولم يكشف مكتب الشريف عن العلاقة بين الضحية ومطلق النار.

وأشارت الشبكة إلى أن ما لا يقل عن 3371 من الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة قتلوا بالبنادق عام 2019، وفقا لتقرير صدر هذا العام عن منظمة غير ربحية للدفاع عن الأطفال.

وتقدر المنظمة أن طفلا لقي مصرعه بمسدس كل ساعتين ونصف الساعة خلال ذلك العام.

المصدر: شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية