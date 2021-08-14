أفغانستان.. قائد إقليمي يؤكد فراره مع المارشال عبد الرشيد إثر سقوط مدينة مزار الشريف

أعلن عطا محمد نور الحاكم السابق لإقليم بلخ شمال أفغانستان أنه في مكان آمن بعد فراره مع المارشال عبد الرشيد، وأنحى باللوم في سقوط مدينة مزار شريف على "المتؤامرين".

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وكان عطا نور يقود "مليشيات" محلية عندما سقطت مزار الشريف عاصمة بلخ في يد طالبان.

وقال مسؤولون إقليميون إن قوات طالبان دخلت مزار شريف دون مقاومة تقريبا يوم السبت بعد فرار قوات الأمن عبر الطريق السريع إلى أوزبكستان المجاورة.

وأضاف عطا نور أحد أقوى الشخصيات السياسية في أفغانستان، في منشور على "فيسبوك" إنه والقائد الإقليمي عبد الرشيد دوستم قد هربا.

وقال "للأسف نتيجة مؤامرة كبيرة ومنظمة وجبانة تم تسليم جميع المنشآت الحكومية والقوات الحكومية إلى طالبان".

وأضاف "أرادوا الإيقاع بي وبصديقي المارشال عبد الرشيد لكنهم لم ينجحوا".

المصدر: رويترز