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بوتين يعزي في ضحايا طائرة "بي-200" الروسية المنكوبة في تركيا

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بوتين يعزي في ضحايا طائرة
Sputnik Alexey Nikolsky
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لعائلات العسكريين الروس أفراد طاقم طائرة الإطفاء "بي-200" التي تحطمت في تركيا اليوم السبت.

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وورد في بيان عن الكرملين أن بوتين "أعرب عن خالص تعازيه لذوي العسكريين الروس وذوي المواطنين الأتراك الذين قضوا في حادث الطائرة.

وأضاف الكرملين أن بوتين وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بتزكية الضحايا الروس لمنح أسمائهم أوسمة الدولة.

كما ذكر الكرملين أن بوتين بعث أيضا برقية تعزية لنظيره التركي رجب طيب أردوغان أعرب فيها "عن عميق تعازيه في المواطنين الأتراك الذين قضوا في الحادث".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة إطفاء تابعة لها من طراز "بي-200" ومصرع 5 عسكريين روس أفراد طاقمها، وثلاثة مواطنين أتراك كانوا على متنها.

وتحطمت الطائرة لدى هبوطها في محافظة قهرمان مرعش جنوبي تركيا، بعد مشاركتها في إخماد حرائق الغابات في تركيا.

المصدر: وكالات روسية

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