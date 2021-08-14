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تشاووش أوغلو يعزي بضحايا طائرة الإطفاء الروسية

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تشاووش أوغلو يعزي بضحايا طائرة الإطفاء الروسية
www.uacrussia.ru
الطائرة البرمائية "بي - 200" - أرشيف
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أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن تعازيه للشعبين الروسي والتركي في ضحايا طائرة الإطفاء الروسية "Be-200".

وكتب على "تويتر": "إنني حزين للغاية لمقتل الطاقمين الروسي والتركي بحادث تحطم الطائرة المأساوي أثناء إخماد حريق في كهرمان مرعش".

وأضاف: "نعرب عن تعازينا للشعبين الروسي والتركي ولن تذهب تضحياتهما البطولية سدى".


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم السبت أنه "عند الساعة الثالثة عصرا أثناء هبوط الطائرة بعد مهمة لإطفاء الحرائق في تركيا بولاية أضنة، هوت وتحطمت".

وكان على متن الطائرة خمسة عسكريين روس و3 أتراك قضوا جميعهم في الحادث.

وللوقوف على أسباب المأساة، تم إرسال لجنة من وزارة الدفاع الروسية وممثلين عن السفارة الروسية في أنقرة إلى موقع الكارثة.

المصدر: "نوفوستي"

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