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"تويتر" يعيد حسابات غاندي بعد حجبها ليوم كامل

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Reuters
السياسي الهندي راهول غاندي
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رفع موقع "تويتر" الحجب عن حسابات حزب المؤتمر الهندي المعارض الرئيسي وزعيمه راهول غاندي ومسؤولين آخرين في الحزب اليوم السبت، بعد يوم من تعليقها.

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ويتابع حساب غاندي 19.5 مليون شخص، وتم إغلاقه بعد أن نشر صورة لنفسه مع والدي طفلة تعرضت للاغتصاب والقتل في نيودلهي في الـ1 من أغسطس، قائلا إن الأسرة تستحق العدالة.

وأعلنت "تويتر" أنه تمت استعادة الحسابات بعد مراجعة تقديم غاندي موافقة رسمية من الأشخاص الذين تم تصويرهم في الصورة، مشيرة إلى أنها حجبت التغريدة في الهند بموجب قوانين حماية هوية الأطفال وضحايا الاعتداء الجنسي.

وأكد المتحدث باسم الكونغرس الهندي رانديب سورجوالا استعادة جميع الحسابات وقال إن الحزب "قاتل بلا هوادة" ضد الحجب.

وانتقد غاندي "تويتر" يوم الجمعة لحظر الحسابات قائلا إن المنصة كانت "تمارس السياسة الحزبية".

المصدر: رويترز

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