زاخاروفا تدحض تصريحات مراسلة "بي بي سي"

قالت المتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن ما قامت به الوزارة بحق مراسلة "بي بي سي" في موسكو، كان حصرا بمثابة تدبير جوابي على خطوات من جانب لندن.

ووصفت زاخاروفا محاولات الجانب البريطاني لربط عدم تمديد الاعتماد لصحفية "بي بي سي"، مع تدهور الوضع مع حرية الإعلام في روسيا، بالكذبة.

ونفت زاخاروفا تصريحات مراسلة "بي بي سي" المذكورة، حول منعها العودة إلى روسيا إلى الأبد، واصفة كلماتها، بالتلاعب.

إقرأ المزيد

وأكدت الدبلوماسية الروسية، على أن مراسلة "بي بي سي"، ستحصل على تأشيرة دخول إلى روسيا، إذا أصدرت سلطات لندن تأشيرة للمراسل الروسي، كما طلبت موسكو.

المصدر: نوفوستي