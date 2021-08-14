 
مباشر

مرشح وزارة الدفاع الإيرانية: تطوير الإمكانيات التقنية أولوية الوزارة المقبلة

أخبار العالم

مرشح وزارة الدفاع الإيرانية: تطوير الإمكانيات التقنية أولوية الوزارة المقبلة
AFP ATTA KENARE
منظومة صواريخ إيرانية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1yt

أكد اللواء محمد رضا آشتياني المرشح لتولي منصب وزارة الدفاع في إيران، أن تطوير الإمكانيات التقنية العسكرية الإيرانية يشكل أولوية للوزارة المقبلة.

وكتب على "تويتر": "أن الحفاظ على امكانياتنا التقنية في انتاج القدرات الدفاعية ومنها الانظمة الصاروخية والمضادات الجوية والمسيرات والانظمة السيبرانية والتقنيات الحديثة التي تعطينا اليد العليا في المواجهات العسكرية وتطوير هذه القدرات تشكل أولويات وزارة الدفاع المقبلة".

وقدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي، مرشحيه للمناصب الوزارية في قائمة طغت عليها أسماء محسوبة على تيار المحافظين، أبرزهم حسين أمير عبد اللهيان المرشح لتولي وزارة الخارجية.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا