مرشح وزارة الدفاع الإيرانية: تطوير الإمكانيات التقنية أولوية الوزارة المقبلة

أكد اللواء محمد رضا آشتياني المرشح لتولي منصب وزارة الدفاع في إيران، أن تطوير الإمكانيات التقنية العسكرية الإيرانية يشكل أولوية للوزارة المقبلة.

وكتب على "تويتر": "أن الحفاظ على امكانياتنا التقنية في انتاج القدرات الدفاعية ومنها الانظمة الصاروخية والمضادات الجوية والمسيرات والانظمة السيبرانية والتقنيات الحديثة التي تعطينا اليد العليا في المواجهات العسكرية وتطوير هذه القدرات تشكل أولويات وزارة الدفاع المقبلة".

حفظ و ارتقاء عوامل تولید فناورانه قدرت دفاعی برتر ساز با تاکید بر توان موشکی، پدافند هوایی ، پهپادی، سایبری و رزم نوین از اولویت‌های وزارت دفاع خواهد بود. — امیر محمدرضا آشتیانی (@Ashtiani_org) August 14, 2021

وقدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأسبوع الماضي، مرشحيه للمناصب الوزارية في قائمة طغت عليها أسماء محسوبة على تيار المحافظين، أبرزهم حسين أمير عبد اللهيان المرشح لتولي وزارة الخارجية.

المصدر: RT