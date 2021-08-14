اشتباكات بين الشرطة والقوميين المتعصبين عند مكتب زيلينسكي بكييف

قالت شرطة العاصمة الأوكرانية، إن مجموعة من المتظاهرين تحاول الوصول إلى مكتب رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي في كييف.

وذكرت، أن الاشتباك بدأ بالقرب من مبنى المكتب، بين عناصر الشرطة والقوميين المتعصبين.

وردد المتظاهرون، ومعظمهم من أنصار "الفيلق القومي" (الذي تم إنشاؤه على أساس كتيبة آزوف المتطرفة)، شعارات قومية متعصبة وأعربوا خلالها عن استيائهم من السلطات.

كما أعرب المحتجون عن رفضهم "للاستسلام والمفاوضات مع الإرهابيين في دونباس" وطالبوا قوات الأمن بوقف "التصدي للحركة الوطنية".

وحاول المتظاهرون اقتحام مكتب الرئيس الخاضع لحراسة مشددة، وبدأوا في إلقاء المفرقعات على رجال الشرطة ورشهم بالغاز، وقاموا كذل بإحراق الإطارات ورمي الشرطة بالحجارة.

وذكر مراسل "نوفوستي"، أن الوضع أخذ يستقر مع تواجد عدد كبير من رجال الأمن والشرطة في الشوارع الرئيسية في كييف. ونوه المراسل بأن المتطرفين، ابتعدوا عن الشرطة، لكن تجمعهم لا يزال مستمرا.

المصدر: نوفوستي