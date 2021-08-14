روسيا ترحب بإطلاق مفاوضات فنزويلية-فنزويلية وتبدي استعدادها للمساعدة

رحبت روسيا بإطلاق مفاوضات بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين في المكسيك، معربة عن استعدادها للإسهام في إنجاح هذا الحوار.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم تعليقا على المفاوضات التي انطلقت أمس بين الحكومة و"المنصة الموحدة" المعارضة الفنزويليتين: "نحن على قناعة بأن الفنزويليين وحدهم قادرون على حل المشاكل التي يواجهها بلدهم بأنفسهم ودون أي تدخل تخريبي من الخارج".

وأبدت الوزارة استعداد موسكو لـ"تقديم الدعم اللازم إلى عملية الحوار تلبية لطلبات الطرفين والوسطاء النرويجيين"، مؤكدة أن صيغة هذا الدعم الروسي ستنسق لاحقا.

المصدر: RT