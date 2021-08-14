الجيشان الهندي والباكستاني يتبادلان الحلوى في منطقة حدودية (صورة)

تبادل الجيشان الهندي والباكستاني الحلويات في نقطة عبور تشيليهانا تيثوال، بقطاع تانغدار بولاية جامو وكشمير اليوم بمناسبة عيد استقلال باكستان.

ونشرت وكالة "آسيان نيوز انترناشيونال" اليوم السبت، تغريدة مرفقة بصورتين لعناصر من الجيشين وهما يتبادلان الحلوى وكتبت: "تبادل الجيشان الهندي والباكستاني الحلويات في نقطة عبور تشيليهانا تيثوال، بقطاع تانغدار بولاية جامو وكشمير اليوم بمناسبة عيد استقلال باكستان.

Indian and Pakistani Armies exchanged sweets at Chilehana Tithwal Crossing Point in Tangdhar sector of Jammu and Kashmir today on the occasion of the Independence Day of Pakistan pic.twitter.com/YmJOYce2sz — ANI (@ANI) August 14, 2021

ويوم استقلال باكستان أو يوم الاستقلال الباكستاني، اعتبر يوما وطنيا يصادف تاريخ 14 أغسطس من عام 1947م، عندما تم إعلان قيام باكستان دولة مستقلة من دول رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) بفارق يوم واحد عن جارتها يوم استقلال الهند.

المصدر: "تويتر"+ويكيبيديا