 
مباشر

الجيشان الهندي والباكستاني يتبادلان الحلوى في منطقة حدودية (صورة)

أخبار العالم

الجيشان الهندي والباكستاني يتبادلان الحلوى في منطقة حدودية (صورة)
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1wj

تبادل الجيشان الهندي والباكستاني الحلويات في نقطة عبور تشيليهانا تيثوال، بقطاع تانغدار بولاية جامو وكشمير اليوم بمناسبة عيد استقلال باكستان.

ونشرت وكالة "آسيان نيوز انترناشيونال" اليوم السبت، تغريدة مرفقة بصورتين لعناصر من الجيشين وهما يتبادلان الحلوى وكتبت: "تبادل الجيشان الهندي والباكستاني الحلويات في نقطة عبور تشيليهانا تيثوال، بقطاع تانغدار بولاية جامو وكشمير اليوم بمناسبة عيد استقلال باكستان.

ويوم استقلال باكستان أو يوم الاستقلال الباكستاني، اعتبر يوما وطنيا يصادف تاريخ 14 أغسطس من عام 1947م، عندما تم إعلان قيام باكستان دولة مستقلة من دول رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) بفارق يوم واحد عن جارتها يوم استقلال الهند.

المصدر: "تويتر"+ويكيبيديا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا