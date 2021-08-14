اليابان.. مصرع امرأة وفقدان اثنين من عائلتها جراء هطول أمطار غزيرة

لقيت امرأة مصرعها وفقد اثنان من نفس العائلة في غرب اليابان اليوم السبت، بعد هطول أمطار غزيرة أحدثت انهيارا أرضيا ابتلع منزلين على الأقل، وفاضت الأنهار.

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وفاضت الأنهار في عدد من المدن اليابانية وحدثت انهيارات أرضية في مناطق عديدة من ناجاسكي وابتلعت منزلين على الأقل مما أدى لمقتل فوميو موري (59 عاما) وفقد زوجها وابنتها.

وتوقفت خدمة "شينكانسن" للقطارات فائقة السرعة في معظم نقاط الخط الرابط بين طوكيو وجزيرة كيوشو.

وانتقلت الأمطار الغزيرة إلى الجزء الأوسط من جزيرة هونشو، أكبر جزر اليابان. وحذرت هيئة الأرصاد من أن الوضع سيظل صعبا على الأرجح لنحو أسبوع.

المصدر: رويترز