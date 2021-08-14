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قاضي التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الهايتي يستقيل من منصبه

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قاضي التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الهايتي يستقيل من منصبه
Reuters RICARDO ARDUENGO
تشييع الرئيس الهايتي الراحل جوفنيل مويز
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قال القاضي الذي يحقق في اغتيال الرئيس الهايتي جوفنيل مويز بالرصاص في منزله في 7 يوليو، بأيدي كوماندوس مسلح، الجمعة إنه تخلى عن هذه المهمة.

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وفي رسالة له، قال القاضي ماتيو شانلات إنه قدم استقالته من القضية "لأسباب شخصية".

في حين أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أنه "لا يمكن تحديد ما إذا كان خروج شانلات من القضية له علاقة بوفاة كبير كتابه، إرنست لافورتون، حيث أن نقابة الكتاب زملاء لافورتون كشفوا أنه قتل.

ولفتت "وول ستيرت جورنال" إلى أنه بحسب مصدر قصائي، فإن شانلات قد استقال من القضية لأن "الوسائل التي طلبها القاضي للقيام بعمله بشكل جيد لم تمنح له". 

المصدر: "وول ستريت جورنال"

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