توقيف جزائري بعد مصرع مهاجر في غرق مركب بفرنسا

أعلن مكتب المدعي العام في مدينة دانكرك شمالي فرنسا أن الشرطة أوقفت أمس الجمعة شابا جزائريا قيد التحقيق بعد غرق زورق للمهاجرين كان متوجها إلى بريطانيا ما أسفر عن مصرع أحد ركابه.

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وقالت نائبة المدعي العام الكسيا غونيه لوكالة "فرانس برس" إن "جميع البالغين الذين كانوا على متن القارب" أوقفوا قيد التحقيق أولا، لكن تم الإفراج عنهم باستثناء الشاب الجزائري (21 عاما).

وسيمثل الشاب اليوم السبت أمام قاضي التحقيق لتوقيفه بتهمة القتل غير العمد والمساعدة على الدخول والإقامة غير القانونيين وتعريض حياة آخرين للخطر.

ورفضت غونيه أن تؤكد في هذه المرحلة شبهة أن الشاب كان يقود المركب.

ولم تعرف هوية المهاجر الذي لقي حتفه أثناء محاولته الوصول إلى إنجلترا على متن هذا القارب الذي كان يقل 36 مهاجرا قبالة دانكرك، وقالت النيابة العامة الخميس إنه رجل عمره بين 25 و30 عاما ومن أصل أفريقي، فيما كشفت شهادات جمعتها منظمة مساعدة المهاجرين "يوتوبيا 56" أنه إريتري.

وهو أول مهاجر يبلغ عن وفاته أثناء محاولته عبور مضيق با دو كاليه في 2021.

وفي 2020، لقي 7 أشخاص حتفهم وفقد اثنان آخران حسب حصيلة تم تحديثها بعد العثور على جئة أحد المفقودين، على حد قول المركز الإقليمي للمراقبة العملياتية والإنقاذ "كروس".

ويأتي ذلك بينما يسجل عدد المهاجرين الذين يعبرون البحر إلى إنجلترا أرقاما قياسية في الأيام الأخيرة، في ظاهرة تشهد تزايدا سريعا منذ 2018.

المصدر: أ ف ب