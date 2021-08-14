إسرائيل توجه رسالة جديدة لمجلس الأمن بخصوص تعامل لبنان مع "حزب الله"

بعث مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، السفير جلعاد أردان، رسالة جديدة إلى ​مجلس الأمن الدولي​، ملحقة بالشكوى السابقة، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها الحدود الشمالية مع ​لبنان.

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وفي رسالته، أعرب السفير الإسرائيلي عن قلقه الشديد حول "الطريقة التي تعاملت بها السلطات اللبنانية مع "إرهابيي ​حزب الله"​، الذين ارتكبوا هذه الهجمات على الحدود".

كما وجه جلعاد أردان دعوة لمجلس الأمن إلى "إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة إدانة قاطعة، وأن يستنكر بعبارات لا لبس فيها تقاعس ​الحكومة اللبنانية​ عن اتخاذ إجراء في هذا الشأن".

المصدر: "النشرة"