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إسرائيل تنقل رفات الجندي الأردني إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوصات

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إسرائيل تنقل رفات الجندي الأردني إلى معهد الطب العدلي لإجراء الفحوصات
وسائل إعلام إسرائيلية
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أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأنه تم نقل رفات الجندي الأردني التي عثر عليها قرب حي الشيخ جراح قبل أسبوعين، إلى معهد الطب العدلي أبو كبير في تل أبيب، لإجراء التحاليل اللازمة.

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وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن رفات الجندي عثر عليه خلال حفريات مرتبطة بمشروع القطار الخفيف، في القدس، مرجحة أن يكون الجندي الأردني قد قتل خلال "حرب الأيام الستة"، عام 1967.

وأكدت الصحيفة أنه عثر على رفات الجندي وهو يحمل بندقية في يده، وبجانبه عدد من القنابل اليدوية.

وكان مصدر عسكري أردني مسؤول نفى تحديد هوية الجندي الأردني، وقال إن القوات المسلحة الأردنية أوفدت الخميس الماضي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، لجنة مختصة لتحديد هوية الجندي من خلال الفحص الجيني DNA.

 

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