بايدن يبحث تقليص الحضور المدني الأمريكي في أفغانستان

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع وزيري الخارجية والدفاع ومستشار الأمن القومي تقليص الحضور المدني الأمريكي في أفغانستان.

وكتب البيت الأبيض على "تويتر" أن "الرئيس بايدن تحدث مع الوزير بلينكن والوزير أوستين ومستشار الأمن القومي جيك ساليفان عن الجهود المستمرة لتقليص الحضور المدني في أفغانستان بشكل آمن".

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وكان وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن الأمريكيان قد أبلغا الرئيس الأفغاني أشرف غني بأن واشنطن ستخفض وجودها المدني في كابل في ظل الوضع الأمني، وأكدا دعم واشنطن للحكومة الأفغانية.

المصدر: RT