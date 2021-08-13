إغلاق قاعدة أناكوستيا بولينغ المشتركة في واشنطن إثر ورود أنباء عن وجود مسلح محتمل

أعلنت قاعدة أناكوستيا بولينغ العسكرية الأمريكية المشتركة في واشنطن يوم الجمعة، أنها في وضع إغلاق بسبب تهديد نشط من مسلحين محتمل.

وقالت قاعدة أناكوستيا بولينغ في تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك": "إذا واجهت المشتبه ولديك طريق آمن، فاركض.. إذا لم يكن لديك طريق آمن للجري اختبئ.. قم بتحصين بابك وأطفئ الأنوار وجرس هاتفك الخلوي والتزم الهدوء.. إذا كنت مختبئا فاستعد للقتال.".

وأضافت أن "الشخص أسود البشرة متوسط البنية ويحمل حقيبة من نوع غوتشي"، وحثت كل من رأى الشخص على الهرب أو الاختباء.

وفي تحديث جديد عبر صفحتها الرسمية، حثت قاعدة أناكوستيا بولينغ بالبحث عن شخصين مشتبه فيهما يحملان الأوصاف التالية: "ذكر أسود، ببنية متوسطة البناء ويرتدي سروال الجينز أزرق ممزق، بينما الشخص الثاني رجل أسود يرتدي سروالا أخضر وقميصا أبيض، وقد يكون تعرض للإصابة".

وأكدت أنه في حال العثور عليهم الاتصال فورا بمركز عمليات الدفاع الأساسي.

SOUND UP: You can hear the announcement that the base is on lockdown from just outside the wall. This is Joint Base Anacostia-Bolling. pic.twitter.com/RfoubBO2kE — Tom Roussey (@tomroussey7news) August 13, 2021

وتعد عمليات إطلاق النار في الولايات المتحدة آفة مزمنة، حيث تشهد البلاد في كل مرة يقع فيها حادث من هذا النوع تجددا للنقاش حول استمرار تفشي الأسلحة النارية لكن دون إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.

ويرفض الكثير من الأمريكيين التخلي عن حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة النارية، على العكس من ذلك، اندفعوا لشراء المزيد من هذه الأسلحة منذ بدأت جائحة كوفيد-19 وكذلك أيضا خلال الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي شهدتها البلاد في ربيع 2020 وخلال التوترات الانتخابية التي تأججت في الخريف الماضي.

وفي 2020 قتل في الولايات المتحدة أكثر من 43 ألف شخص بسلاح ناري، بما في ذلك في حالات انتحار، وفق موقع "غان فايلنس أركايف".

وبحسب الموقع فقد شهد العام الماضي 611 عملية إطلاق نار جماعي، مقابل 417 سجلت في 2019.

ومنذ مطلع العام الماضي أحصيت في الولايات المتحدة أكثر من 200 عملية إطلاق نار جماعي على الأقل.

المصدر: وكالات