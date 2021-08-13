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بريطانيا.. 32700 إصابة و100 وفاة جديدة بكورونا

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بريطانيا.. 32700 إصابة و100 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل 32700 إصابة جديدة بكورونا، و100 وفاة خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بالفيروس.

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وكانت بريطانيا سجلت 33074 إصابة جديدة و94 حالة وفاة أمس الخميس، وأظهرت البيانات أن 47.2 مليون شخص تلقوا جرعة أولى من اللقاح وأن 40.2 مليون شخص حصلوا على جرعتين.

وكان العلماء في بريطانيا حذروا من التهاون في الالتزام بقيود كورونا، ما قد يفضي إلى ارتفاع آخر في أعداد الإصابات هذا الخريف.

المصدر: رويترز

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