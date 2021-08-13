لوكاشينكو لليتوانيا: "لا تحفروا للآخرين"

أوصى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو القيادة الليتوانية بـ"عدم حفر الحفر للآخرين، كي لا يقعوا هم فيها".

وقال في لقائه مع سكان بلدة تيخينيتشي: "هناك أزمة سياسية في ليتوانيا.. وكما يقولون: لا تحفر حفرة للآخرين كي لا تقع فيها".

وفي ما يتعلق بأزمة الهجرة على الحدود مع الاتحاد الأوروبي وليتوانيا، قال: "لقد أنفقنا الأموال، وقمنا بحماية الليتوانيين والبولنديين وغيرهم، فيما هم قرروا فرض عقوبات علينا.. أولا، توقفوا عن بناء وتمويل مراكز الاحتجاز المؤقت للمهاجرين غير الشرعيين في بيلاروس في إطار مشروع مشترك مع الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك فرضوا عقوبات على مينسك. هل أنت مجانين، هل سأدافع عنكم بعد ذلك؟ تريدون شنقي وأن أدافع عنكم؟".

وأضاف: "هذا لن ينجح. لا! هم يأتون إليكم، لقد اتصلتم بهم فخذوهم. لم ننجح. حوالي 5 آلاف مهاجر في ليتوانيا اليوم. يحتفظون بهم.. أطعموهم، نساء حوامل، ذهب بعضهم مع أطفالهم. تم إلقاؤهم على الحدود مباشرة. نأخذهم ونعالجهم وننقذهم، ولكن ماذا يمكننا أن نفعل أكثر؟".

وتابع: "مينسك لن تكبح بعد الآن المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بسبب عقوبات الغرب، لا يوجد مال ولا جهد لدينا من أجل ذلك".

وأشارت ليتوانيا مؤخرا إلى زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروس.

المصدر: "نوفوستي"