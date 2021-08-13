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روسيا تعيد طائرات "سو-25" إلى قاعدتها في قرغيزستان بعد مناورات على الحدود الأفغانية

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روسيا تعيد طائرات
Sputnik
طائرات روسية من طراز "سو-25" خلال تدريبات مشتركة في طاجيكستان (صورة أرشيفية)
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عادت طائرات هجومية روسية من طراز  "سو-25" إلى قاعدة "كانت" الجوية بقرغيزستان بعد مشاركتها في مناورة ثلاثية في طاجيكستان، حسبما أفاد الجيش الروسي اليوم الجمعة.

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وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الوسطى في بيان لها: "تم نقل سرب من الطائرات من طراز "سو-25" من مطار غيسار (في طاجيكستان) إلى القاعدة العسكرية الروسية في قرغيزستان بعد انتهاء التدريبات المشتركة التي جرت في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس في منطقة خاتلون بجمهورية طاجيكستان".

وخلال التدريبات المشتركة لروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، نفذت "سو-25" مهاما تتعلق بالكشف عن قواعد مموهة للعدو المفترض، وشنت غارات على أهداف وتدربت على تقنيات تجنب الهجمات بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المحمولة.

المصدر: وكالات

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