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جونسون يعقد اجتماعا طارئا بشأن أفغانستان

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جونسون يعقد اجتماعا طارئا بشأن أفغانستان
Reuters
بوريس جونسون
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قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الأخير سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في أفغانستان.

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ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل أخرى، لكن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، قال في وقت سابق من اليوم، إن بريطانيا قد تعود إلى أفغانستان إذا بدأت البلاد في استضافة "القاعدة" بطريقة تهدد الغرب.

وقررت بريطانيا إرسال 600 جندي إلى أفغانستان بعد المخاوف من عودة تنظيم "القاعدة" وسيطرة حركة "طالبان" على محافظات واسعة من البلاد، أبرزها المعقل الروحي للحركة بمحافظة قندهار.

المصدر: رويترز

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