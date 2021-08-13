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وكالات دولية: أفغانستان على شفا كارثة إنسانية

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وكالات دولية: أفغانستان على شفا كارثة إنسانية
Reuters
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حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة من كارثة إنسانية في أفغانستان بعد نزوح عشرات الألوف من منازلهم إثر تقدم حركة "طالبان" مع انتشار الجوع.

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وقال تومسون فيري من برنامج الأغذية العالمي في إفادة للأمم المتحدة "ما نخشاه هو أن الأسوأ لم يأت بعد... موجة جوع كبرى تقترب بسرعة، الموقف يحمل كل السمات المميزة لكارثة إنسانية".

وقال مسؤول آخر بالأمم المتحدة إن الآلاف يفرون من المناطق الريفية إلى العاصمة كابل وغيرها من المراكز الحضرية بحثا عن ملاذ آمن.

وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "إنهم ينامون في العراء بالمتنزهات والأماكن العامة، الشغل الشاغل لنا الآن بكل بساطة هو العثور على مأوى لهم".

وفرض مقاتلو "طالبان" سيطرتهم على ثاني وثالث أكبر المدن في أفغانستان فيما استعدت سفارات غربية لإرسال قوات للمساعدة في إجلاء الموظفين، رغم إعلان الأمم المتحدة بقاء موظفيها البالغ عددهم 320 موظفا.

المصدر: رويترز

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