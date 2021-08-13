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زاخاروفا: أوضحنا بالتفصيل سبب عدم تجديد تأشيرة مراسل "بي بي سي"

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زاخاروفا: أوضحنا بالتفصيل سبب عدم تجديد تأشيرة مراسل
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الوزارة أوضحت بالتفصيل لممثلي "بي بي سي"، سبب عدم تجديد تأشيرة الدخول الروسية لمراسل هذه الموسسة العامل في موسكو.

وأضافت الدبلوماسية الروسية، على قناتها في "تيليغرام": "عمت الحيوية بين وسائل الإعلام الغربية، وهي تطلب التعليق على المعلومات التي تفيد بأنه لن يتم تمديد تأشيرة دخول لصحفي بريطاني يعمل في موسكو".

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وتابعت زاخاروفا القول: "أستطيع أن أقول إنه تم إبلاغ ممثلي بي بي سي الذين زاروا مقر وزارة الخارجية الروسية مؤخرا، بكل شيء بالتفصيل. لذلك يجب أن يكون لديهم ما يقولونه".

المصدر: تاس

 

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