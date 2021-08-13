واشنطن: عدد غير مسبوق من المهاجرين عبروا الحدود مع المكسيك في يوليو

قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إنه تم اعتراض عدد "غير مسبوق" من المهاجرين بشكل غير قانوني عبر الحدود الأمريكية المكسيكية في يوليو الماضي.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في مؤتمر صحفي في تكساس: "نواجه عددا غير مسبوق من المهاجرين بين موانئ الدخول على حدودنا الجنوبية"، مؤكدا أن الوضع على الحدود هو أحد أصعب التحديات التي نواجهها".

وأضاف: "الوضع معقد ومتغير وينطوي على الفئات الضعيفة في وقت تتفشى فيه جائحة حول العالم".

هذا وانخفض عدد المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال المرحلة الأولية من جائحة كوفيد، لكن أعدادهم بدأت في الارتفاع في وقت لاحق في عام 2020، قبل أن يسجل أرقاما قياسية منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.

وقالت سلطات الحدود إن عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم زاد بنسبة 24 في المائة في يوليو، بعد أن تراجع إلى أقل من 19 ألفا بقليل الشهر السابق.

المصدر: "أ ف ب"