الأمم المتحدة تدعو جيران أفغانستان إلى عدم إغلاق الحدود

دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جيران أفغانستان إلى عدم إغلاق حدودهم في وجه الأفغان الفارين من القتال في بلادهم والباحثين عن ملاذ لدى دول الجوار.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابية مانتو، في إفادة صحفية في جنيف اليوم الجمعة، إن حوالي 400 ألف شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في أفغانستان منذ بداية هذا العام. ونوهت بأن عدد النازحين داخليا في أفغانستان، بلغ منذ نهاية عام 2020، 2.9 مليون شخص.

وأضافت الموظفة الدولية: "تدعو المفوضية، دول الجوار إلى إبقاء حدودها مفتوحة في ظل الأزمة المتصاعدة في أفغانستان".

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وأشارت مانتو إلى أنه بسبب عدم الاستقرار في أجزاء كثيرة من أفغانستان، "أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الأفغان خارج بلادهم قد يحتاجون إلى حماية دولية".

ودعت المفوضية السامية جميع الدول، إلى منحهم فرصة "البحث عن الأمن بغض النظر عن وضعهم القانوني الحالي".

وفي هذا الصدد، رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة، قيام بعض الدول بوقف ترحيل المواطنين الأفغان الذين سبق رفضهم حق اللجوء، وكذلك السماح لهم بتقديم طلبات اللجوء.

المصدر: تاس