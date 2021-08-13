مينسك: بولندا نقلت لاجئين إلى الحدود البيلاروسية

قالت هيئة حرس الحدود البيلاروسية، إن السلطات البولندية بدأت بنقل المهاجرين غير الشرعيين من داخل الأراضي البولندية، إلى الحدود مع بيلاروس.

وذكرت الهيئة، في بيانها اليوم، أنه تم نقل مجموعة من اللاجئين إلى المخفر الحدودي في بيلياني.

ونوهت هيئة حرس الحدود، بأن الجانب البولندي، قام بشكل منظم بنقل مجموعة من الأجانب إلى الحدود البيلاروسية.

ونشر حرس الحدود البيلاروسي، مقطع فيديو ظهرت فيه مجموعة من الأشخاص ينتقلون من شاحنة تشبه شاحنة عسكرية عبر المنطقة المحايدة إلى الجانب الآخر.

وأضاف البيان: "تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من المركبات لا يستخدم من قبل حرس الحدود البولنديين، بل تستخدمه القوات المسلحة البولندية".

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في الآونة الأخيرة، أعلنت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروس. بدوره، أشار رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إلى أن بلاده لن تكبح بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي – لأنها بسبب عقوبات الغرب، لم تعد تملك "لا المال ولا الطاقة للقيام بذلك".

المصدر: نوفوستي