في الذكرى 60 لبنائه.. شتاينماير: يجب أن يبقى جدار برلين إلى الأبد في الذاكرة

في الذكرى الستين لبدء بناء جدار برلين، قال الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير إن الشعب الألماني يجب أن يتذكر جدار برلين والثورة السلمية التي ميزت سقوطه.

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وجاء خطاب شتاينماير خلال احتفال بالتزامن مع الذكرى الستين لبناء الجدار الذي قسم برلين إلى شرق وغرب، وألمانيا إلى ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية.

وشدد الرئيس الألماني على ضرورة أن يبقى جدار برلين إلى الأبد في ذاكرة الناس نبراسا للتنوير، وليس مجرد حدث تاريخي عابر.

وقال شتاينماير بهذا المناسبة: "لا يزال هذا الأمر يمثل تحديا لنا اليوم وغدا. الحرية والديمقراطية لا تعطيان بسهولة، ولا يمكن بتاتا الوصول إليهما في مرة واحدة. يجب النضال من أجل الحرية والديمقراطية، ولكن يجب أيضا حمايتهما والحرص عليها".

يشار إلى أن بناء جدار برلين بدأ يوم 13 أغسطس من عام 1961، وجرى تقويته وتحصينه على مدار السنوات التالية وخاصة في حقبة الحرب الباردة، إلى أن تم فتحه في 9 نوفمبر عام 1989، وجرى هدمه بعد ذلك بصورة شبه كاملة.

المصدر: riafan.ru