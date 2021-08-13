الصين تؤكد أنها ستضع تفشي متحور "دلتا" تحت السيطرة

قال مسؤولو الصحة الصينيون إنهم سيضعون تحت السيطرة أسوأ تفش لفيروس كورونا في البلاد منذ شهور بعد أن سجلت الإصابات الجديدة أعلى مستوى لها في سبعة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مسؤولو الصحة إن متغير "دلتا" شديد العدوى انتشر إلى 48 مدينة في 18 مقاطعة على مستوى البلاد، مما أدى إلى إصابة أكثر من 1282 شخصا، مبينين أنه لم تكن هناك إصابات جديدة في العديد من النقاط الساخنة في الأيام الأخيرة بسبب الإجراءات الصارمة للسيطرة على الفيروسات.

وقال خه تشينغهوا مسؤول المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين "من بين هذه المدن الـ 48 لم تبلغ 36 مدينة عن أي إصابات جديدة في الأيام الخمسة الماضية على التوالي"، مضيفا: "في هذه الظروف، يمكن السيطرة عموما على مخاطر تفشي الفيروسعلى الصعيد الوطني وهناك خطر ضئيل نسبيا لحدوث تفشي واسع النطاق على المستوى الوطني".

وظهر التفشي الأخير في منتصف يوليو في مدينة نانجينغ الشرقية، بعد أن ثبتت إصابة تسعة من عمال النظافة بالمطار بالفيروس.

ومنذ ذلك الحين، عوقب العشرات من المسؤولين المحليين لسوء التعامل مع تفشي المرض.

وأبلغت الصين عن 99 حالة جديدة يوم الجمعة، منها 47 حالة انتقال محلي بانخفاض عن أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 108 إصابات محلية أعلن عنها يوم الثلاثاء.

المصدر: "أ ف ب"