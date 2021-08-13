لافروف يعرب عن امتعاضه من دعوة زيلينسكي للروس لمغادرة دونباس

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، للروس القاطنين في دونباس لمغادرة المنطقة إلى روسيا، شائنة وتثير الامتعاض.

وأضاف لافروف، في لقاء مع ممثلي المجتمع المدني: "التصريحات الأخيرة للسيد زيلينسكي التي دعا فيها الروس بالتوجه إلى روسيا، شائنة. هذا الرجل وصل إلى منصب الرئاسة تحت شعارات كان يستخدمها في الواقع خلال نشاطه الفني في مسلسل خادم الشعب".

وتابع وزير الخارجية الروسي: "أوصي بشدة السيد زيلينسكي بمراجعة المسلسل المذكور، لكي يتذكر نفسه عندما شرح أفكاره بطريقة فنية. هناك كان عمله أفضل بكثير".

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في وقت سابق، قال زيلينسكي إن دونباس "لن تصبح أبدا أرضا روسية"، ولمن يحبون روسيا ويريدون أن تنضم هذه المنطقة إليها، اقترح "البحث عن مكان في روسيا".

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وزعم زيلينسكي، بأنه "بدون أوكرانيا، لن تكون هناك حضارة على هذه الأرض".

المصدر: نوفوستي