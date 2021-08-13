مراقبون: ترامب لم يفعل ما يكفي لتشجيع الناس على التطعيم ضد كوفيد-19

قال مراقبون إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يفعل سوى القليل جدا من خلال منصته الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتشجيع الناس على التطعيم ضد كوفيد-19.

ووفقا للمصادر فإن ترامب إما لا يريد تقديم خدمات للرئيس الحالي جو بايدن أو لا يريد المخاطرة بتنفير مؤيديه الأساسيين الذين أشاروا في استطلاعات الرأي إلى أنهم ضد اللقاحات، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي بيست".

وعلى الرغم من أن ترامب وعائلته حصلوا على اللقاح، لكن العديد من المراقبين يعتقدون أن الرئيس الجمهوري السابق يمكن أن يفعل الكثير لإقناع أتباعه بالحصول على جرعات اللقاح.

وذكر موقع Changing America أن الولايات والمقاطعات التي تسجل أدنى معدلات التطعيم هي التي صوتت لصالح ترامب في انتخابات 2020، وقال إن القيادة الجمهورية فقط هي التي يمكن أن تحفز الجمهوريين المتشددين على التطعيم.

المصدر: The Hill