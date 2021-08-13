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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حماس"

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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ
الصورة من "تويتر"
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس" بعد أن اجتازت الحدود من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "رصدت قوات جيش الدفاع الأربعاء الماضي مسيرة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية اجتازت الحدود من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل وقامت بإسقاطها".

وأضاف: "لقد كانت المسيرة تحت متابعة قواتنا طيلة الحادث وتم العثور عليها اليوم. جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية".

المصدر: RT

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