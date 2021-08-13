الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حماس"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس" بعد أن اجتازت الحدود من قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "رصدت قوات جيش الدفاع الأربعاء الماضي مسيرة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية اجتازت الحدود من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل وقامت بإسقاطها".
وأضاف: "لقد كانت المسيرة تحت متابعة قواتنا طيلة الحادث وتم العثور عليها اليوم. جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية".
#عاجل رصدت قوات جيش الدفاع الأربعاء الماضي مسيّرة تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية اجتازت الحدود من قطاع #غزة إلى داخل #إسرائيل وقامت باسقاطها. لقد كانت المسيرة تحت متابعة قواتنا طيلة الحادث وتم العثور عليها اليوم. جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أي محاولة لخرق السيادة الإسرائيلية pic.twitter.com/kOKlP4Dong— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 13, 2021
المصدر: RT