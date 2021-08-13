هيئة بريطانية: قراصنة يهاجمون سفينة قبالة الصومال

أعلنت هيئة بريطانية معنية بمتابعة الملاحة البحرية عن تعرض سفينة لهجوم من قبل قراصنة في المحيط الهندي قبالة سواحل الصومال.

وأكدت منظمة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم الجمعة على موقعها الإلكتروني أن الهجوم وقع قبالة سواحل الصومال على بعد نحو 100 ميل بحري (185 كلم) شمال شرقي العاصمة مقديشو.

وأشارت المنظمة إلى أن الحادث قد انتهى وأن السفينة وطاقمها بأمان الآن، دون شرح مزيد من التفاصيل.

المصدر: RT