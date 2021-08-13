موسكو: ندرس طلبا من أفغانستان حول توريد مروحيات قتالية

قال زامير كابولوف مدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، إن أفغانستان طلبت من الجانب الروسي، إمدادها بمروحيات هجومية، لكن لا توجد مفاوضات مفصلة حول ذلك حتى الآن.

وأضاف كابولوف الذي يشغل كذلك منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان: "لا تجري مفاوضات حول ذلك. قدمت أفغانستان طلبا بهذا الخصوص، وهو قيد الدراسة".

يوم أمس الخميس، قال وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، إن سلطات بلاده طلبت من روسيا الاتحادية، تزويدها طائرات هليكوبتر مقاتلة.

وسبق أن زودت الولايات المتحدة حكومة أفغانستان بعدد من المروحيات روسية الصنع منها "مي-8"، وهي من نحو 100 طائرة عسكرية روسية اقتناها البنتاغون منذ مطلع العقد الأول من القرن الـ21 لاستخدامها في أفغانستان والعراق.

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الأمريكية أواخر يوليو الماضي أن البنتاغون اعتبارا من عام 2022 سيوقف تمويل صيانة مروحيات "مي-17" الروسية التابعة للجيش الأفغاني، مبررة ذلك بخطط انتقال سلاح الجو الأفغاني إلى مروحيات "يو إتش-60 بلاك هوك" الأمريكية، وذلك على الرغم من عوائق موضوعية ملموسة تحول دون تحقيق هذة الخطط.

المصدر: نوفوست