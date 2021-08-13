أمطار غزيرة في اليابان تسبب انهيارات طينية وتهدد بفيضانات

تسببت السيول التي ضربت جنوب غرب اليابان في حدوث انهيار طيني في وقت مبكر من اليوم الجمعة ابتلع أربعة أشخاص وهددت بالتسبب في حدوث فيضانات ومزيد من الانهيارات الأرضية في المنطقة.

أصاب الانهيار الطيني في مدينة أونزين بمحافظة ناغازاكي منزلين يبلغ عدد سكانهما أربعة. تم افتراض وفاة أحدهم عندما عثر عليه، وكان آخر واعيا وقادرا على التحدث بينما كان عمال الإنقاذ يحفرون لإطلاق سراحهم، وفقا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث. ولا يزال اثنان من السكان في عداد المفقودين.

هذا وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية في أجزاء من جزيرة كيوشو الرئيسية الجنوبية وكذلك هيروشيما في غرب اليابان، حيث تسقط كميات قياسية من الأمطار منذ وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إن ما يقرب من 500 ملم (20 بوصة) من الأمطار سقطت على أجزاء من ناغازاكي خلال الـ 48 ساعة الماضية، متجاوزة المتوسط لشهر أغسطس. ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار.

ودعا رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا إلى اجتماع لإدارة الكوارث وتعهد ببذل قصارى جهده لعملية الإنقاذ والإغاثة ودعم السكان المتضررين.

المصدر: AP