بريطانيا تعلن أنها قد تعود إلى أفغانستان إذا عادت "القاعدة"

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة إن بريطانيا قد تعود إلى أفغانستان إذا بدأت البلاد في استضافة "القاعدة" بطريقة تهدد الغرب.

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وردا على سؤال عما إذا كانت المملكة المتحدة سترسل قوات إلى أفغانستان مرة أخرى، قال والاس في حديث صحفي "سأترك كل الخيارات مفتوحة".

وقال والاس إنه قلق من أن تكون أفغانستان في طريقها لأن تصبح دولة فاشلة وأرضا خصبة لجماعات متشددة مثل تنظيم "القاعدة"، محذرا من عودة التنظيم.

وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن أفغانستان تتجه نحو حرب أهلية.

المصدر: رويترز