الخارجية الروسية: قندهار لا تفتح لـ"طالبان" طريق كابل

اعتبر مسؤول رفيع في الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن سيطرة حركة "طالبان" على قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان لا تعني بالضرورة قدرتهم على الاستيلاء على العاصمة كابل.

وقال زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان ومدير إدارة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية، إن "الاستيلاء على قندهار لا يفتح شيئا"، وذلك ردا على سؤال صحفي عما إذا كانت سيطرة مسلحي "طالبان" على قندهار فتحت لهم طريق كابل.

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وأضاف الدبلوماسي أن محادثات السلام في أفغانستان "ستكون قائمة بطريقة أو بأخرى"، لأن "طالبان ليست قادرة على الاستيلاء على كابل ولم تفعل ذلك بعد".

وشدد كابولوف على أن "طالبان" سيطرت على قندهار ليس نتيجة القتال، ولكن نتيجة هروب ذلك الجيش الذي دربه الناتو والولايات المتحدة معا.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت "طالبان" سيطرتها على ولايات هرات وقندهار وهلمند وبادغيس، مضيفة أن 8 من ولايات البلاد أصبحت تحت سيطرتها كاملة.

المصدر: وكالات أنباء روسية