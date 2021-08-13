موريسون يصف معدلات التطعيم في أستراليا بـ"العالمية"

وصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا في بلاده بأنها "عالمية"، قائلا إنها تنافس حتى تلك التي تحققت في المملكة المتحدة.

وقال موريسون في مؤتمر صحافي إن معدلات التطعيم التي يتم تحقيقها الآن في إطار عملية COVID Shield في جميع أنحاء البلاد تصل الآن إلى مستوى عالمي"، معتبرا أن "هذا يمنح الأستراليين أملا كبيرا في الطريق إلى الأمام".

وأضاف: "إذا كان الأشخاص يمثلون مخاطر صحية أقل، فمن المنطقي أن تكون لديك ترتيبات مختلفة"، معلنا أنه تم تطعيم ربع البالغين الأستراليين بالكامل ضد كورونا.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا، البروفيسور بول كيلي، إن أستراليا تقترب من 10000 حالة إصابة بـكوفيد-19 لهذا العام حتى الآن، مبينا أنه كانت هناك 39 حالة وفاة على المستوى الوطني حتى الآن والعديد منها مرتبط بتفشي الفيروس في نيو ساوث ويلز.

وقال البروفيسور كيلي إنه منذ بداية تفشي الفيروس، سجلت أستراليا 38165 حالة إصابة و948 حالة وفاة.

المصدر: 9news