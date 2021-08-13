سيئول تستعد لنقل رفات أحد أبطالها التاريخيين من كازاخستان

تستعد كوريا الجنوبية لنقل رفات "هونغ بيوم دو" الذي كان يشغل منصب قائد الجيش الكوري أثناء حقبة الاستعمار الياباني بين عامي 1910 – 1945، من كازاخستان والعودة به إلى الوطن الأم.

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وستغادر طائرة نقل عسكرية خاصة تحمل وفدا رئاسيا كوريا جنوبيا إلى كازاخستان صباح يوم السبت، لإعادة رفات هذا القائد العسكري الشهير إلى بلاده يوم الأحد 15 أغسطس في الذكرى السنوية 78 لعيد الاستقلال الكوري من الحكم الاستعماري.

وكان هونغ بيومدو، قائد الجيش الكوري فترة النضال ضد الاستعمار الياباني من عام 1910 إلى 1945، قد توفى في كازاخستان عن عمر ناهز 75 عاما، ودفن في مقبرة بمدينة كيزيلوردة الكازاخسانية.

وسيعاد دفن رفات هذا القائد الكوري في مقبرة مدينة دايجون الواقعة على بعد 160 كيلومترا جنوب سيئول يوم 18 أغسطس، بعد انقضاء فترة حداد رسمية يومي 16 و17.

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هذا، وكان البيت الأزرق في كوريا الجنوبية قد أعلن مؤخرا أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف سيقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية يومي 16 و7 أغسطس، ويلتقي في سيئول مع الرئيس مون جيه إن.

وسيكون رئيس كازاخستان، أول زعيم أجنبي يزور كوريا الجنوبية منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، وهو أيضا أول رئيس كازاخستاني يزور كوريا الجنوبية منذ خمس سنوات.

المصدر: يونهاب