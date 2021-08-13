مصرع 21 شخصا وفقدان 4 إثر هطول أمطار غزيرة وسط الصين

قتل 21 شخصا وفقد أربعة آخرون، إثر هطول أمطار غزيرة على بلدة في مقاطعة هوبي بوسط الصين من يوم الأربعاء حتى الخميس، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية اليوم الجمعة.

وشهدت بلدة ليولين في محافظة سويشيان هطولات مطرية غزيرة وصل إجماليها 503 ملم، من الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء إلى الساعة التاسعة صباح يوم الخميس، ما تسبب في حدوث تشبع بالمياه عمقه 3.5 متر في المتوسط، وفقا لما قالت المحافظة في بيان لها.

وبحسب البيان، تضرر أكثر من 8000 شخص في البلدة. ولا تزال جهود الإغاثة والإنقاذ جارية.

المصدر: "شينخوا"