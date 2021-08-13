شويغو ونظيره الصيني يحضران المناورات المشتركة

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ونظيره الصيني ووي فنغي، اليوم الجمعة إلى ميدان الرمي والتدريب "كينجتونغشيا" في الصين وشاركا في المناورات المشتركة "التعاون -2021".

Министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия российских и китайских военнослужащих в ходе учения «Сибу/Взаимодействие-2021», активная фаза которых прошла сегодня в КНР на полигоне Цинтунся#Минобороны#РоссияКитай#Сибу#Взаимодействие2021pic.twitter.com/0VcmcDU9od — Минобороны России (@mod_russia) August 13, 2021

وراقب الوزيران خلال ذلك، الجزء النشيط من التدريبات المشتركة "سيبو / التعاون 2021"، التي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عسكري من الدولتين.

من جانبه أشاد شويغو وقدر عاليا، كيفية تنفيذ العسكريين الروس والصينيين للمهام الموكلة إليهم خلال هذه المناورات. وأشار الوزير الروسي، إلى العمل المنسق والقدر العالي من الاحتراف المهني للمشاركين في المناورات، وقام بتكريم العسكريين المتميزين.

وتدرب المشاركون في هذه الفعالية، على تنفيذ عمليات الاستطلاع المشترك، والبحث والكشف عن العدو المفترض، وتنفيذ عمليات قتالية أرضية وجوية لمكافحة الإرهاب مع إنزال للعناصر والاستيلاء على نقاط تمركز "الإرهابيين"، لتهيئة الظروف المواتية للهجوم المشترك.

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كما تم التدرب كذلك على تنفيذ عمليات تقديم الدعم المادي- الفني للقوات، وتنفيذ مهام تقديم الدعم الناري بمشاركة الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، يبلغ عدد المشاركين في هذه المناورات أكثر من 10 آلاف عسكري، مع 200 قطعة من الآليات المدرعة، و 90 قطعة مدفعية، وأكثر من 100 طائرة ومروحية.

وتتمثل أهداف هذه المناورات، في إظهار العزم والقدرة على تطوير العلاقات الروسية –الصينية، والشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين الدولتين، وتعزيز مستوى التعاون العسكري والصداقة بين القوات المسلحة في البلدين.

المصدر: تاس