لابيد يتوقع افتتاح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في البحرين الشهر المقبل

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه من المتوقع أن تفتتح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية الجديدة في البحرين خلال شهر سبتمبر المقبل.

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وقال لابيد خلال زيارته أمس الخميس إلى المغرب، إنه على اتصال بنظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، بخصوص افتتاح البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في المنامة.

وكان وكيل وزارة الخارجية البحرينية للعلاقات الدولية، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، قد وصل إلى إسرائيل الأحد المنصرم في زيارة استغرقت 4 أيام التقى خلالها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وقال خليفة إنه يأمل أن يتولى السفير البحريني منصبه في إسرائيل قريبا.

تجدر الإشارة، إلى أن البحرين كانت عينت خالد يوسف الجلاهمة في يونيو الماضي سفيرا لها في إسرائيل.

وأقامت البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ضمن "اتفاقات إبراهام" في سبتمبر 2020، بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: إسرائيل 24