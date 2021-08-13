قائد سابق لقوة "إيساف" الدولية: لا لعملية عسكرية أخرى في أفغانستان

قال ماورو ديل فيكيو القائد السابق للقوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان "إيساف"، إنه يستحيل تصور عملية عسكرية أخرى في ذلك البلد لمنع حركة "طالبان" من السيطرة على السلطة.

وأشار الجنرال الإيطالي في تصريحات صحفية الخميس إلى أن الوضع في أفغانستان "صعب للغاية"، وأضاف: "لم أكن أتوقع أنه سينتهي على هذا النحو وفي مثل هذا الوقت القصير".

ووفق القائد السابق لـ"إيساف" التي انتهت مهمتها عام 2014، فإن "هناك حاجة إلى إدراك المجتمع الدولي لحماية معايير الديمقراطية والتنمية التي تم التوصل إليها، والتي لا يمكن للمرء أن يعتقد أن هذه الحماية ذات طبيعة عسكرية. أفغانستان كانت في حالة حرب لمدة 20 عاما ولا يمكن تصور عملية عسكرية أخرى إلى أجل غير مسمى".

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وأردف موضحا: "نحن بحاجة إلى عملية سياسية وتسوية تحافظ على المستويات الديمقراطية المكتسبة وتسمح بعدم العودة إلى وضع ما قبل عام 2001".

وصعدت "طالبان" حملتها لهزيمة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة، منذ أبريل مع استكمال القوات الأجنبية انسحابها، وتسيطر الحركة حاليا على نحو ثلثي أفغانستان.

المصدر: وكالة "آكي"