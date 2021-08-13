ماكونيل: بسبب سياسات بايدن المتهورة "طالبان" و"القاعدة" ستحرقان سفارتنا في كابل

انتقد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الرئيس جو بايدن، بسبب سياسته "المتهورة" تجاه أفغانستان، في وقت تعمل بلاده على إجلاء موظفي سفارتها بمواجهة تقدم "طالبان".

وحث ماكونيل بايدن على الالتزام بإرسال المزيد من القوات إلى أفغانستان، معتبرا أن "سياسة بايدن في أفغانستان متهورة، إذا لم تتحرك الإدارة لإرسال قوات إضافية لدعم القوات الأفغانية، فقد تقع سفارتنا في كابل في أيدي الجماعات المتمردة".

وقال: "هذا ما يجب أن يحدث الآن.. يجب أن يلتزم الرئيس بايدن فورا بتقديم المزيد من الدعم للقوات الأفغانية، بدءا بالدعم الجوي"، مشيرا إلى أنه "بدون هذا الدعم، قد تحتفل القاعدة وطالبان بالذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر من خلال إحراق سفارتنا في كابل".

وأضاف: "ما لم يعدل الرئيس بايدن مساره بسرعة، فإن طالبان في طريقها لتحقيق نصر عسكري كبير. يبدو أن آخر الأخبار عن المزيد من الانسحاب في سفارتنا والنشر السريع للقوات العسكرية بمثابة استعدادات لسقوط كابل"، معتبرا أن "قرارات الرئيس بايدن تدفعنا نحو نتيجة أسوأ حتى من السقوط المهين لسايغون عام 1975" في نهاية حرب فيتنام.

المصدر: The Hill