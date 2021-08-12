مسؤولة أفغانية لـRT: الأمريكيون تركونا وحدنا في المواجهة

اعتبرت عضو وفد التفاوض الأفغاني في قطر فاطمة جيلاني أن "العالم أدار وجهه عن بلادها"، وأن "واشنطن تركت الأفغانيين وحدهم في المواجهة".

وقالت جيلاني في حديث لقناة RT الناطقة بالإنكليزية: "هذه الحرب مستمرة منذ 43 عاما.. البلد يحترق بدون توقف.. لقد رأينا سنوات قليلة فقط من السلام والآن الحرب تندلع مرة أخرى".

وأضافت: "نحن لا نهتم بما تفكر به أمريكا، نحن نهتم بما يفكر به شعب أفغانستان... نحن بحاجة إلى تسوية سياسية تحقق السلام لبلادنا".

ودعا مبعوثو روسيا والولايات المتحدة والصين ودول أخرى في ختام محادثات التسوية الأفغانية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة الخميس، إلى "تسريع عملية السلام في أفغانستان"، باعتبار ذلك "مسألة ملحة للغاية".

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وشددوا في بيان مشترك أعقب المحادثات، على ضرورة "الوقف الفوري للهجمات على عواصم الأقاليم والمدن الأفغانية".

وورد في البيان أن "المشاركين أكدوا مجددا أنهم لن يعترفوا بأي حكومة في أفغانستان تفرض بالقوة العسكرية"، وشددوا على "التزامهم بالمساعدة في إعادة الإعمار في أفغانستان لدى التوصل إلى تسوية سياسية قابلة للبقاء".

المصدر: RT