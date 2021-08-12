ولاية مونتانا الأمريكية.. إجلاء آلاف السكان بسبب حرائق الغابات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حرائق الغابات في ولاية مونتانا شمال الولايات المتحدة اضطرت آلاف السكان للنزوح.

وأفاد موقع "ذي هيل" الإعلامي بأن الحرائق المستمرة منذ يوم الأحد الماضي تواصل انتشارها في الولاية.

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واضطرت السلطات لإخلاء 6 مناطق سكنية وإصدار مذكرات التحضير للإخلاء لـ3 مناطق أخرى.

وحتى الآن أتت الحرائق على أكثر من 60 ألف هكتار أو نحو 600 كيلومتر مربع.

ويأتي ذلك بالتزامن من حرائق الغابات في كاليفورنيا على الساحل الغربي الأمريكي التي تعتبر أكبر حرائق تشهدها البلاد، ولا تزال مستمرة منذ منتصف يوليو الماضي.

المصدر: The Hill