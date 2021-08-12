المكسيك تسجل حصيلة يومية قياسية لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 24975 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية 608 وفيات جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس.

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وأشارت بيانات الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3 ملايين و45 ألفا و571 حالة، وعدد الوفيات 246 ألفا و811 حالة.

ويأتي ذلك بعد يوم من تجاوز المكسيك عتبة الـ3 ملايين إصابة بفيروس كورونا حسب البيانات الرسمية، بينما تشير السلطات إلى أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات قد يكون أعلى من ذلك.

المصدر: رويترز