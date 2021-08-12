الادعاء الأوروبي يحقق في 1200 جريمة فساد في بلدان الاتحاد

صرحت رئيسة هيئة الادعاء الأوروبي الجديدة كودروتا كوفيسي بأن هيأتها باشرت التحقيق في 1200 قضية فساد في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية، قالت كوفيسي إن هذه القضايا تتعلق بإحداث أضرار للاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.

وأوضحت أن أولى القضايا التي تم إبلاغ الادعاء الأوروبي عنها واردة من ألمانيا وتتعلق باحتيال في مجال ضريبة المبيعات.

يشار إلى أن هيئة التحقيق الجديدة والتي يقع مقرها في لوكسمبورغ، بدأت عملها مطلع يونيو الماضي بعد سنوات من التحضير، وهي معنية بمكافحة الاحتيال واختلاس أموال دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر الهيئة مؤسسة مشتركة بين 22 دولة من أصل 27 بلدا عضوا في الاتحاد، وتهدف إلى الحد من الجرائم التي تضر بميزانية الاتحاد ودافع الضرائب الأوروبي.

المصدر: د ب أ