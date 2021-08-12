البرازيل تسجل نحو 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1148 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 39982 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1148 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير بيانات وزارة الصحة البرازيلية التي نشرتها يوم الخميس، إلى أن حصيلة المصابين منذ انتشار الوباء في البلاد وصلت إلى حوالي 20 مليونا و285 ألف شخص.

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وبلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد 566 ألفا و896 شخصا.

يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والمركز الثاني من حيث الوفيات بعد الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز