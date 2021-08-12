مسؤول إيراني: مدينة هرات الأفغانية تخضع لسيطرة "قوات الإمارة الإسلامية"

صرح مسؤول في الخارجية الإيرانية بأن مدينة هرات الأفغانية تخضع لسيطرة ما يسمى بـ"قوات الإمارة الإسلامية".

وذكر المسؤول أن القنصل الإيراني والدبلوماسيين وموظفي القنصلية يتواجدون داخل مبنى القنصلية الإيرانية في المدينة المذكورة وأن الجهات الإيرانية على اتصال بهم بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن "القوات التي تسيطر على المدينة تعهدت بضمان أمن القنصلية والدبلوماسيين والعاملين فيها".

وتأتي هذه التصريحات في ظل احتدام المواجهات بين القوات الحكومية الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، التي تمكنت في الأسابيع الأخيرة من السيطرة على عواصم 9 ولايات من 34 في عموم البلاد.

المصدر: RT